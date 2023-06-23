Küçükçekmece'de 9. kütüphane hizmete açıldı

Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki kütüphane sayısını 9'a yükseltti. Mehmet Akif Mahallesi'nde tasarlanan bin 200 kitaplı Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi'nin açılışını vatandaşlarla birlikte yaptı. Başkan Kemal Çebi, kentin gelişmesi için bilim, kültür, sanat ve edebiyatı gençlerle buluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki kütüphane sayısını 9'a yükselti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Mehmet Akif Mahallesi'nde tasarlanan bin 200 kitaplı Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi'nin açılışını vatandaşlarla birlikte yaptı.

Küçükçekmece Belediyesi, ilçe sakinlerini kitapla buluşturmak amacıyla kente kazandırdığı kütüphanelere bir yenisini daha ekledi. 45 kişi kapasiteli Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi hizmete açıldı.

Başkan Çebi, Küçükçekmece'de 9. kütüphaneyi hizmete açtıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bir kentin gelişmesi için, yaptığımız yollar, kaldırımlar yeterli değildir. Bilim, kültür, sanat ve edebiyatı, gençlerin buluşması gereken çağlarda onlarla buluşturuyorsak o kentin gelişmesine, güçlenmesine katkı sunuyoruz demektir. Biz de bunları yapmaya çalışıyoruz. Açılan her kütüphanemiz, cehaletle mücadelenin güçlü bir yoludur. 4 yıl önce belediye başkanlığına aday olduğumda bunlardan bahsetmiştim. Şimdi Küçükçekmece'de bu projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum."

Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi'nde roman, tarih, kişisel gelişim, din, toplumsal bilim ve çocuk kitaplarından oluşan bin 200 kitap bulunuyor. Çocuk, genç ve yetişkinlerin yararlanacağı kütüphanede, yararlanıcılara ödünç kitap ve internet hizmeti de verilecek. Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi, haftanın 6 günü 09: 00-19: 00 saatleri arasında hizmet verecek.