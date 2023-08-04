Küçükçekmece Belediyesi Hobi Bahçesi'nde Tarım Ürünleri Toplanıyor

Atakent Mahallesi'nde yer alan Küçükçekmece Belediyesi Hobi Bahçesi'nde, vatandaşlar yıl boyunca ekip biçtikleri tarım ürünlerini toplamanın sevincini yaşıyor. Öte yandan bahçede yer alan meyve ağaçlarından elde edilen ürünler ilçedeki Çocuk Yetiştirme Yurdu, Kadın Sığınma Evi ve Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası üzerinden ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

Küçükçekmece Belediyesi, hobi bahçeleri ile tarım yapma imkanı sunuyor. Atakent Mahallesi'nde 40 metrekarelik parsellerden oluşan 268 adet bahçede, vatandaşlar kendi yetiştirdikleri sebzeleri sofralarına götürüyor.

KAHRAMAN: TOPRAK İYİLEŞTİRİYOR

Hobi Bahçesi'nde vakit geçirmekten büyük keyif aldığını ifade eden Halkalı Merkez Mahallesi sakini Hazin Kahraman, "Her gün sabahları bahçeme geliyorum. Bitkilerime bakıyorum, suluyorum, çapamı yapıyorum. Baktıkça mutlu oluyorum, çalıştıkça hoşuma gidiyor. Toprak çok iyileştiriyor, beynim rahatlıyor. Bu yıl yüzde 99 ata tohumu olan kendi fidelerimi ektim. Çok lezzetli ürünler almaya başladım. Toprak büyük bir enerji veriyor bana, yorulsam da pamuk gibi oluyorum. Diğer yandan yetiştirdiklerimin tadına bakmak muazzam bir duygu. Bize bu fırsatı veren Küçükçekmece Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

UYGUN: BAŞKAN ÇEBİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Emekliliğinin keyfini Hobi Bahçesi'nde yaşadığını söyleyen Rıza Uygun ise "Burada unuttuğumuz, ailemizden gördüğümüz şeyleri yaşatmaya çalışıyoruz. Tabiri caizse bir tatlı huzur bulmaya geldim diyorum. Ayağımı buraya attığım da stresimiz yok oluyor. Burasıyla uğraşmaya başlayınca evimize mutlu bir şekilde gidiyoruz. Burada kendi yetiştirdiğim domates biberi götürmek büyük keyif veriyor bana. Dostluklar kuruyoruz, bir akşam çay içmek büyük bir mutluluk veriyor bizlere. Bu imkanları veren Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MEYVELER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR

Hobi Bahçesi'nde domates, salatalık, biberden, marula; maydanoz, semizotu ve patlıcandan, kış sebzeleri ıspanak, turp pırasaya kadar pek çok sebze yetiştiriliyor. Hobi Bahçesi'nde yer alan meyve ağaçlarından elde edilen ürünler ise ilçedeki Çocuk Yetiştirme Yurdu, Kadın Sığınma Evi ve Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası üzerinden ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

2 YIL KULLANIM HAKKI VERİLİYOR

268 parselden oluşan hobi bahçelerinin 11 adeti engelli vatandaşlara, 15 adeti ise gazi ve şehit ailelerinin kullanımına sunuluyor. Hobi bahçelerinin hak sahipleri, kura ile belirlenerek, 2 yıl kullanım hakkına sahip oluyor. Hobi Bahçesinde hak sahibi olmak isteyenler, Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ederek, başvurularla ilgili bilgi sahibi olabilir.