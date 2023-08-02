Küçükçekmece Belediyesi Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı

Küçükçekmece Belediyesi, gençlere sanattan spora, eğitimden sosyal yaşama pek çok alanda hizmet verecek olan Gençlik Merkezi'ni resmi olarak açtı. Merkez, fitness salonundan atölyelere, söyleşi salonlarından kütüphaneye kadar gençlere ücretsiz hizmet sunacak.

İlçeli gençlere sanattan spora, eğitimden sosyal yaşama pek çok alanda hizmet verecek Küçükçekmece Belediyesi Gençlik Merkezi'nin resmi açılışı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin katılımıyla yapıldı.

Küçükçekmece Belediyesi, Gençlik Merkezi'ni Halkalı Merkez Mahallesi'nde hizmete açtı. Gençlik Merkezi'nin açılışını Küçükçekmecelilerle birlikte gerçekleştiren Başkan Çebi, şöyle konuştu:

"Bu güzel merkezin açılmasından dolayı çok heyecanlıyım. Gençlere çok inanıyorum, onlarla ilgili pek çok çalışmayı hayata geçirmeye çalışıyorum. Benim seçim bildirilerimden bir kısmı gençler, kadınlar, kültür, eğitim, spor ve sanatla ilgili projelerdi. Bunlar bizim hayallerimizdi. O projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Buralardan tasarruf etmedik. Bu bina da eğitim, bilim, spor ve sanatı tek bir merkezde toplamanın bir çalışmasıdır. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Başkan Çebi, merkezi gençlerle birlikte gezerek, bilim ve teknolojinde sınıflarında incelemelerde bulundu.

PEK ÇOK ALANDA ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile açılan merkez, fitness ve pilates salonundan, atölyelere; söyleşi salonlarından, çok amaçlı ders çalışma alanlarına ve kütüphaneye kadar pek çok noktada gençlere ücretsiz hizmet verecek. Merkezdeki eğitim bölümünden 15-30 yaş aralığı gençler, spor bölümünden ise 18-50 yaş grubu vatandaşlar yararlanabilecek. Gençlik Merkezi üyelerine, spor faaliyetlerinin yanı sıra diyetisyen desteği de verilecek.

Gençlik Merkezi, 295 metrekare alanda Halkalı Merkez Mahallesi, Osman Gazi Caddesi'nde inşa edildi. Üye olmak isteyenler kayıtlarını bizzat merkezden, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğrafla gerçekleştirebilecek. Gençlik Merkezi'ndeki faaliyetlerle ilgili 444 4 360/7996 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi edinilebilecek.