Konyaaltı Belediyesi Yaşlıları Evlerinde Ziyaret Etti

Konyaaltı Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Uzmanlar, vatandaşlarla sohbet ederek belediyeden beklentilerini dinledi.

Konyaaltı Belediyesi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden uzmanlar, yaşlı sakinlerin belediyeden beklentilerini dinledi.

Konyaaltı Belediyesi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde ilçede yaşayan yaşlıları unutmadı. Konyaaltı Belediyesi Yaşlılar Kreşi'ndeki sosyal hizmet uzmanları yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, onların belediyeden istek ve beklentilerini dinledi.

"YAŞLILARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ekiplerimiz ilçemizde yaşayan yaşlı vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyorlar. Onların belediye olarak bizlerden beklentilerini ve taleplerini dinleyip not alıyorlar. İlçemizde yaşayan yaşlı vatandaşlarımızın istek ve arzularına göre ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor. Yaşlılarımız bizim için çok değerli. Bizler de bir gün yaşlanacağız. Yaşlı vatandaşlarımızın hayattayken kıymetini bilmemiz gerekiyor. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.