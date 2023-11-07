Konyaaltı Belediyesi Yaşlı Kreşi'nden Atatürk'e Saygı

Konyaaltı Belediyesi Aynur-İrfan Kamil Bileydi Yaşlı Kreşi'nin sakinleri, ölümünün 85'inci yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü yaptıkları eserlerle andı. Yaşlı kreşi sakinleri, "Atatürk'e borcumuzu asla ödeyemeyiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi'nin Uluç Mahallesi'nde bulunan Aynur-İrfan Kamil Bileydi Yaşlı Kreşi, 60 yaş ve üzeri kent sakinlerinin gözdesi oldu. Sosyal yaşama dahil olamayan, özellikle de çalışan ailelerin gündüz saatlerinde bakmakta güçlük çektiği yaşlıların günlerini daha verimli geçirdiği yaşlı kreşinde yaş almış kent sakinleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgilerini yaptıkları resim ve mum gibi eserlerle gösterdiler.

"ONA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

Bir kadın olarak Atatürk'e çok şey borçlu olduğunu söyleyen Aynur-İrfan Kamil Bileydi Yaşlı Kreşi sakinlerinden Necmiye Özsüllü, "Atatürk dünya çapında büyük bir dahiydi. Bir kadın olarak ona çok şey borçluyuz. O olmasaydı Türkiye olmazdı. Bizler olamazdık. Ona sevgimizi ve minnetimizi yaptığımız bu eserlerle göstermeye çalıştık" dedi.

Aynur-İrfan Kamil Bileydi Yaşlı Kreşi sakinlerinden emekli öğretmen Pakize Kutlu da "O bu yüzyılda karşımıza çıkmış bir dahi. Ona çok şey borçluyuz. O bize özgürlüğümüzü verdi. Bizler de burada yaptığımız eserlerle Atatürk'ü anıyoruz" diye konuştu.