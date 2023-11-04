Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğal gazın kullanılmadığı halde vatandaşlar kombi satın almaya devam ediyor. Doğal gazın kullanılacağı haberinin ardından kombi sistemleri kurulmaya başlanmış olsa da, yaşanan aksilikler nedeniyle doğal gaz hayali başka bir zamana ertelenmiştir.

Kombiler takıldı, hayaller başka bahara kaldı

Doğal gazın henüz kullanılmadığı Yüksekova'da kombi satışları devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğal gazın kullanımda olmamasına rağmen vatandaşlar evlerine kombileri takmaya devam ederken, kullanım hayalleri ise başka bahara kaldı.

Yüksekova ilçesinde doğal gaz çalışmalarının tamamlanarak bu kış mevsiminde evlerde gazın kullanılacağı haberi üzerine büyük mutluluk yaşayan vatandaşlar, hızlı bir şekilde evlerinde kombi sistemini kurmaya başladı. Ekim ayının başlarında kombinin yakılacağı beklenirken, yaşanan bazı aksilikler nedeniyle doğal gaz hayali başka bahara kaldı. Doğal gaz olmamasına rağmen vatandaşlar yine de kombilerini takmaya devam ediyor.

Mühendis Felek Kağan, bu sene doğal gazın kullanacağını bildikleri için seri şekilde vatandaşların talebiyle evlerine kombi taktıklarını belirterek, "Biz bu işi yaparken doğal gazın başka bir bahara kalması bizi üzdü. Ona rağmen kombi satışları devam ediyor. İnsanlarımız yoğun bir ilgi gösteriyor. İnşallah gelecek sene her ev kullanmaya başlayacak. Bizde şirket olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Esnaf Mahsun Gemicioğlu da, bu sene doğal gaz kullanmayı beklediklerini ancak başka bahara kaldığını ifade ederek, "Şu an büyük talep var. Vatandaşlarımız kombilerini satın almaya devam ediyor. Şu an bin eve kombi sistemi yapıldığını söyleyebilirim. Bizde yılların tecrübesiyle en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. İnşallah kısa sürede doğal gaz gelecek ve herkes bu yaşanan kirli havadan kurtulacak" ifadelerini kullandı.

Osman Tosun isimli vatandaş ise heyecanla bekledikleri doğal gaz için kombilerini aldıklarını söyleyerek, "Bazı sıkıntılardan dolayı doğal gaz gelmedi. Hayal kırıklığına uğradık. Çünkü dört gözle bekliyorduk. Yine de gelecek sene için hazırlığımızı yapmış olduk" şeklinde konuştu.

Ev hanımı Türkan Tosun da doğal gazın verilmesini çok istediklerini belirterek, "Kışın gelmesiyle yaşanan hava kirliliğinden dolayı dışarı çıkamıyoruz. Belki bu sene kurtuluruz dedik, yine olmadı. Büyük heyecanla bekliyorduk. Bizde kombimizi yaptırdık. İnşallah gelecek sene kullanmaya başlayacağız" diye konuştu.