Kenan Yıldız: İskender, köfte dahil balık ile ne istersem yapabilirim, kendime özel reçetelerim var

Kenan Yıldız: İskender, köfte dahil balık ile ne istersem yapabilirim, kendime özel reçetelerim var
Haberler.com ekranlarında yayınlanan Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu başarılı işletmeci Kenan Yıldız oldu. Çocuk yaşta bakkalda başlayan iş hayatını anlatan Yıldız, "Parayı değil işe inanırım" diyerek sıfırdan zirveye uzanan azim dolu yolculuğunu paylaştı. "Balıkla her şeyi yaparım" sözleriyle de mesleğine olan tutkusunu dile getirdi.

Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olan başarılı işletmeci Kenan Yıldız, çocuk yaşta başladığı çalışma hayatından bugünlere uzanan hikayesini paylaştı. Ardahan'dan İstanbul'a göç eden Yıldız, restoran mutfaklarında geçirdiği yılların ardından kendi markasını kurduğunu anlattı. Çalışarak ve sabrederek geldiği noktayı "Allah yürü ya kulum dedi, dürüst çalıştım, kimseyi kandırmadım" sözleriyle özetledi.

"12 YAŞINDAN BERİ ÇALIŞIYORUM"

Kenan Yıldız, çocukluk yıllarını anlatarak iş hayatına erken yaşta atıldığını söyledi:

"12 yaşından beri çalışıyorum. Arkadaşlarım oyun oynarken ben bakkalda esnaflık yapardım. Babam beni hayata hazırlamış ama ben o zaman anlamamışım."

"15 YAŞINDA ARDAHAN'DAN KAÇIP İSTANBUL'A GELDİM"

Yıldız, genç yaşta İstanbul'a geliş hikayesini ise şu sözlerle anlattı:

"15 yaşında Ardahan'dan kaçıp İstanbul'a geldim. Babama 'İstanbul'dayım' dediğimde inanmadı. Hayatı tatmak, İstanbul'u görmek için geldim. Yaşım tutmuyordu ama gidip 'size eleman lazım mı' dedim. Hayatta ilk kez kendimi gösterdim."

"RESTORANDA YATARDIM, HİÇ ŞİKAYET ETMEDİM"

Zorlu günleri azimle geride bıraktığını anlatan Yıldız, "Restoranda yatardım, hiç şikayet etmedim. Orası benim evim gibiydi. Kazandığım parayı harcamadım, babama gönderdim, tutumlu olmayı orada öğrendim" dedi.

"PARAYI DEĞİL, YETENEĞİMİ ORTAYA KOYUP KENDİ İŞİMİ KURDUM"

Yıldız, başarı yolculuğundaki en önemli dönüm noktasını şöyle özetledi:

"Garsonluk yaparken hep ön planda olmayı hedefledim. Bugün bunun meyvesini yiyorum. Parayı değil, yeteneğimi ortaya koyup kendi işimi kurdum. Allah yürü ya kulum dedi, dürüst çalıştım, kimseyi kandırmadım."

"BALIKLA HER ŞEYİ YAPARIM"

Yemek konusundaki yaratıcılığını vurgulayan Yıldız, "Balıkla her şeyi yaparım. İskender'i de köfteyi de balıkla yapabilirim" diyerek mesleğine olan tutkusunu dile getirdi. Farklı sektörlerde de yeni projeler düşündüğünü belirten Yıldız, "Balık işinin dışına çıkıp çok farklı bir şey yapmak istiyorum" dedi.

