Kaz Dağları'nda Kanlıca Mantarı Köylülerin Gelir Kapısı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Kaz Dağları'nda son yağmurlarla birlikte mantar bereketi yaşandı. Köylüler, ilçe pazarlarında 70 ile 100 TL arasında satılan kanlıca mantarı toplayarak ek gelir elde ediyor.

ÇANAKKALE'de, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde toplanan ve ilçe pazarlarında kalitesine göre 70 ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla satılan kanlıca mantarı köylünün gelir kapısı oluyor.

Çanakkale sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları'nda son yağan yağmurlarla birlikte mantar bereketi yaşandı. Köylüler ek gelir elde etmek için Kaz Dağları'na akın etti. Halk arasında 'çam melkisi' adıyla bilinen kanlıca mantarını, ilçe pazarında 70 ile 100 TL'den alıcı buluyor. Kanlıca mantarının kendilerinin geçim kaynağı olduğunu ifade eden Akçakıl Köyü Muhtarı Erhan Saldıran, "Kaz Dağları'na gidip topluyoruz. Allah bin bereket versin, mantar geçim kaynağımız oldu. Bu yıl çok mantar var dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
