Kartalkaya Kayak Merkezi Karla Kaplandı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Kartalkaya Kayak Merkezi'nin zirvesi karla kaplandı. Kayak merkezinde kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 santime ulaştı.

BOLU'nun yüksek kesimlerinde, hafta sonu aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kayak merkezi Kartalkaya'nın zirvesi karla kaplandı.

Kentin yüksek kesimlerinde, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfır dereceye kadar düşmesi nedeniyle aralıklarla kar yağdı. 2 bin 200 metre rakımlı kayak merkezi Kartalkaya'da, kar etkili oldu. Kayak merkezinin zirveleri ve pistler, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 5 santime ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
