Kars'ta Tarihi Demir Köprü Aydınlığa Kavuştu

Kars'ta yaklaşık 3 aydır karanlığa mahkum kalan tarihi Demir Köprü sonunda aydınlığa kavuştu.

Kars merkez Yusufpaşa Mahalesinde bulunan sokağın ismini bile köprüden alan tarihi Demir Köprünün yaklaşık 3 ay önce elektrik kabloları ve lambaları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Yusufpaşa Mahalle Muhtarı A. Ferit Koç'un resmi müracaatı ve yerel basının sıklıkla gündeme getirdiği sorun nihayet çözüme kavuştu. ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörlüğü bugün tarihi Demir Köprü'nün elektrik hattını tamir ederek köprüyü karanlıktan kurtardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yusufpaşa Mahalle Muhtarı A.Ferit Koç, "Defalarca söylememize rağmen ve üç kez randevu talep etmemize rağmen Kars 18.Karayollari Bölge Müdürlüğü üç aya yakın bir süredir tarihi Demir Köprüyü hem aydınlatmadı hem de Yusufpaşa Mahalle Muhtarlığı ile gerekli görüşmeleri yapmayarak sorumluluğu olan ve kendisinin de kontrolünde olan köprüye gereken önemi göstermeyerek üç aya yakın zamandır karanlıkta bıraktı ve çok duyarsız kaldı. Yusufpaşa Mahalle Muhtarı sorunu ARAS EDAŞ Elektrik Müdürü Zafer Demir beyden paylaşarak tarihi Demir Köprünün karanlıktan aydınlığa kavuşması talebinde bulunduk. Demir arıza ekip şefi Serkan Badrağ'a yetki vererek sorunu 1,5 saat gibi kısa bir sürede çözerek, tarihi Demir köprünün aydınlatılmasına büyük yardım ve destek sağlandı, kendilerine teşekkür ederiz." dedi. - KARS