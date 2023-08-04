İzmir Basının Usta Kalemi Hamdi Türkmen Anıldı

Bir yıl önce yaşamını yitiren İzmir basının usta kalemi Hamdi Türkmen, ailesi ve sevenlerinin katıldığı bir törenle anıldı. Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkmen'in bilgi dağarcığına ve entelektüel kişiliğine dikkat çekerek, 'İyi bir gazeteciyi, iyi bir dostu ve kentle ilgili fikirlerini alabileceğimiz önemli bir insanı kaybettik' dedi.

Bir yıl önce yaşamını yitiren İzmir basının usta kalemi Hamdi Türkmen, ailesi ve sevenlerinin katıldığı bir törenle anıldı. Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkmen'in bilgi dağarcığına ve entelektüel kişiliğine dikkat çekerek, "İyi bir gazeteciyi, iyi bir dostu ve kentle ilgili fikirlerini alabileceğimiz önemli bir insanı kaybettik" dedi.

İzmir basının usta kalemi, duayen gazeteci Hamdi Türkmen, ölümünün ilk yılında Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen hüzünlü bir törenle anıldı. Törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra Türkmen'in ailesi, gazeteci dostları ve çok sayıda seveni katıldı.

Törende konuşan Başkan Batur, Türkmen'le dostluklarının çok uzun yıllara dayandığını, Göztepe Spor Kulübü'nde de birlikte çalıştıklarını anımsatarak, "Hamdi Ağabey benim için çok önemli bir isimdi. Yazdıklarıyla, idareciliğiyle duayen bir gazeteciydi; İzmir aşığı bir ağabeyimdi. Birbirimize takılır, şakalar yapardık. Onu çok arıyorum. İyi bir gazeteciyi, iyi bir dostu ve kentle ilgili fikirlerini alabileceğimiz, bilgi dağarcığı, entelektüel kişiliği çok iyi olan, önemli bir insanı kaybettik. Çocuklarına çok düşkün, çok iyi bir aile babasıydı. Bende çok büyük hatırası var. Onu özlüyorum. Işıklar içinde uyusun" dedi.

"ELİNE SU DÖKÜLEMEYECEK BİR GAZETECİYDİ"

Törende Başkan Batur'un yanı sıra Türkmen'in ailesi ve gazeteci dostları da Hamdi Türkmen'i andı. Onunla ilgili anılarını paylaşan, özlemlerini dile getiren sevenleri usta kalemin meslekte birçok gazetecinin yetiştirilmesine katkısı olduğunu hatırlatarak, "İzmir'de, Ege'de eline su dökülemeyecek bir gazeteciydi" dedi. Türkmen'in fedakar bir dost olduğunu vurgulayan sevenleri, onu unutmayacaklarını, anısını yaşatacaklarını da vurguladı.

Konuşmaların ardından duayen gazetecinin kabrine karanfiller bırakıldı.