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İncirliova Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Ediyor

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İncirliova Belediyesi, vatandaşların kullanmadığı ihtiyaç fazlası ev eşyaları ve kıyafetleri teslim alarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

İncirliova Belediyesi, vatandaşların kullanmadığı ihtiyaç fazlası soba, beyaz eşya, mobilya gibi ev eşyaları ve kıyafetleri teslim alarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

İncirliova Belediyesi, vatandaşların kullanmadığı ihtiyaç fazlası ev eşyaları ve kıyafetleri evlerinden alarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Fiziki belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilikte de örnek çalışmalara imza atan İncirliova Belediyesi, ilçe genelinde 7'den 70'e her kesime ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda ihtiyaç fazlası, kullanılabilir durumda olan eşyaları vatandaşların evlerinden alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Sosyal Hizmetler Ekipleri vatandaşların yüzünü güldürüyor. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ihtiyaç fazlası eşya yardımı için çağrıda bulunarak, "Yardımlaşma kültürü, bize atalarımızdan kalan en değerli miraslardan. Bizler de İncirliova Belediyesi olarak ilçemizde tek bir vatandaşımızın bile zorda kalmaması için çaba gösteriyoruz" dedi.

"Fiziki yatırımlar anlam kazanıyor"

Başkan Kaya, insana yapılacak yatırımın diğer tüm fiziki yatırımlara anlam kazandıracağını kaydederek, "Sosyal Hizmetler Birimimiz ile ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz. Ekiplerimizin detaylı incelemeleri sonucu, geliri olmayan veya çok az geliri olan ailelerimize ulaşarak ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Tespit edilen ihtiyaçları karşılamak için ivedilikle harekete geçiyoruz. Yardımlaşma kültürü, bize atalarımızdan kalan en değerli miraslardan. Bizler de İncirliova Belediyesi olarak ilçemizde tek bir vatandaşımızın bile zorda kalmaması için çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Kaya'dan anlamlı çağrı

İnsana dokunan çalışmaların kendileri için büyük önem ifade ettiğini belirten Başkan Kaya, "Uzun süredir İncirliova'da yaşayan vatandaşlarımızın evindeki ihtiyaç fazlası, yıpranmamış ve kullanılabilir durumda olan eşyaları alarak, evinde eşyası olmayan, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Bu kapsamda veren ile alan el arasında bir köprü kuruyoruz. Evlerden aldığımız eşyaları depolarımıza götürüyor, bizden eşya talebi olan hemşerilerimizin evlerine bırakıyoruz. Son dönemde havaların da soğuması ile en önemli ihtiyacın başında soba geliyor. İncirliova'da yaşayan vatandaşlarımız kullanmadıkları, ihtiyaç fazlası sobalarını belediyemiz aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırabilirler. Tüm İncirliovalı vatandaşlarımızı ihtiyaç sahibi ailelerimize destek vermeye davet ediyorum. İncirliova ailesi olarak bu destek çağrısını dalga dalga yayılan bir iyilik dokunuşuna çevireceğimize inanıyorum. Vatandaşlarımız kullanmadıkları, iyi durumdaki eşyalarını ve ihtiyaç fazlası kıyafetlerini bize ulaştırarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin yüzlerini güldürmemize katkıda bulunabilirler. Bu anlamda katkı sunan tüm vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İncirliova Belediyesi aracılığıyla kullanılabilir durumdaki eşyalarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak isteyenler, belediyeyi arayarak Sosyal Hizmetler Birimi ile iletişime geçebilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Aytekin Kaya İncirliova Yaşam Haberler

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