Bitlis'in Hizan ilçesindeki taş ve tahtalardan yapılan 2 ve 3 katlı evlerin 300 yıllık tarihi herkesi kendine hayran bırakıyor. Hizan'a 30 kilometre uzaklıktaki Uzuntaş köyünde bulunan taş evler, adeta zamana meydan okuyarak günümüze kadar ayakta kalmış olması, kente eşsiz bir güzellik katıyor. Mimari yapılarını gözler önüne seren Hizan'ın taş evleri, turistlerin yanı sıra fotoğraf severlerin ve gazetecilerin de ilgi odağı haline geldi.

Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri hayran bırakıyor

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesindeki taş ve tahtalardan yapılan 2 ve 3 katlı evlerin 300 yıllık tarihi herkesi kendine hayran bırakıyor.

Hizan'a 30 kilometre uzaklıktaki Uzuntaş köyünde bulunan taş evler, adeta zamana meydan okuyarak günümüze kadar ayakta kalmış olması, kente eşsiz bir güzellik katıyor. Mimari yapılarını gözler önüne seren Hizan'ın taş evleri, turistlerin yanı sıra fotoğraf severlerin ve gazetecilerin de ilgi odağı haline geldi. Tarihi dokusunu koruyan ve yüzyılın yorgunluğuna rağmen ayakta kalan, çoğu derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu ve üst üste dizili tarihi taş evler, görüntüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Her yıl yüzlerce vatandaşın ziyaret edip fotoğrafladığı Uzuntaş köyü, taşlı dar yolları, ahşap kapıları, ağaçları, bağları ve bahçeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yığma taşlardan yapılmış ve dar sokakları bulunan köy her gün farklı ziyaretçileri ağırlarken, köye gelenler yapılardan etkilendiklerini de dile getiriyor.

Tarihi açıdan da önemli bir merkez olan köydeki evlerin yaklaşık 300 yıllık bir geçmişinin olduğu belirtiliyor.

Köye Ağrı Doğubeyazıt'tan geldiğini belirten Hüseyin Yıldırım, bölgede fırsat buldukça tarihi geziler gerçekleştirdiğini, burayı da arkadaşlarının tavsiyesi üzerine keşfettiğini söyledi. Yıldırım, evlerin muhteşem olduğunu, herkesin buraya gelerek görmesi gerektiğini ifade etti. Yıldırım, "Buraya arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Bayağı güzel buldum. Mardin Midyat'taki yapıları aratmayan özellikteler. Bayağı güzel yapılar var. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Gayet güzel tarihi bir dokusu var" dedi.