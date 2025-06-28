Hatay'da Sıcak Hava Tatilcileri Denize Akın Ettirdi

HATAY'da hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşınca vatandaşlar serinlemek için denize akın etti.

Hava sıcaklığının etkisini arttığı Hatay'ın Samandağ ilçesindeki deniz sahili hafta sonu vatandaşların akınına uğradı. 14 kilometreyle Türkiye'nin en uzun sahili olan Samandağ sahillerini dolduran vatandaşların kimi denize girdi, kimileri de sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Ailelerin çocuklarıyla geldiği sahilde işletmeciler ise boğulmalara karşı ek önlemler aldı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/ Hatay,