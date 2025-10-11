Haberler

Hasan Dağı'na İlk Kar Düştü

Aksaray'da 3 bin 268 rakımlı Hasan Dağı'nın zirvesine yılın ilk karı düştü. Dağcılar ve fotoğraf sanatçıları, 5,5 saatlik tırmanışın ardından muhteşem manzarayı görüntüledi.

AKSARAY'da havaların soğumasıyla 3 bin 268 rakımlı Hasan Dağı'nın zirvesine ilk kar düştü. Zirve karla kaplanırken, alt bölgelerde ise hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Dağcı Ahmet Acun ile fotoğraf sanatçısı Ömer Yiğit, 5,5 saatlik zorlu yolculuğun ardından kar yığışı ile oluşan kartpostallık manzarayı görüntüledi.

Aksaray'daki 3 bin 268 rakımlı Hasan Dağı'na bölgenin ilk karı yağdı. Dağın zirvesi karla kaplanırken, kent merkezinde de hava sıcaklığı hissedilir şekilde düştü. Dağcı Ahmet Acun ile fotoğraf sanatçısı Ömer Yiğit, 5,5 saatlik tırmanışın ardından zirvedeki beyaz güzelliği görüntüledi. Zirvede güzel görüntülere tanıklık ettiklerini belirten Ömer Yiğit, "Zirvede yılın ilk karını görüntüledik. Yaklaşık 10 santim kar var. Güneş, bulutlarla ve muhteşem sisle birleşince tüm yorgunluğumuzu aldı. Fotoğrafları sosyal medyadan paylaşınca Türkiye'nin dört bir tarafından dağcılardan ve fotoğraf tutkunları bu manzarayı beğenip, bu muhteşem olayı görmek için Aksaray'a geleceklerini söylediler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
