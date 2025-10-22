Haberler

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Haber Videosu

Bir vatandaş, iş ilanı sitesinde gördüğü "ücretsiz destek olabilirim" paylaşımına tepki göstererek, artık maaşsız çalışma tekliflerinin verildiğini söyledi. "İş aramıyorsun, staj da değil; ücretsiz çalışmak istiyorlar. Gerçekten hayat bitmiş" sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir vatandaş, iş ilanı sitelerinde karşılaştığı "ücretsiz destek olabilirim" paylaşımına tepki gösterdi. Yaşadığı şaşkınlığı video çekerek dile getiren vatandaş, "Artık iş değil, maaşsız çalışma teklifi geliyor" sözleriyle ekonomik durumu eleştirdi.

"ARTIK İŞ DEĞİL, ÜCRETSİZ DESTEK TEKLİFİ VAR"

Sosyal medyada gündem olan videoda bir kullanıcı, iş ilanı sitelerinde gördüğü paylaşımı eleştirerek, "Hayat bitmiş. Şöyle bir ilanla karşılaştım, artık ilan bile denemez. Biri demiş ki 'Size ücretsiz destek olabilirim.'" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN HAYAT BİTMİŞ"

Ekonomik şartların giderek zorlaştığını vurgulayan vatandaş "İş, staj falan arıyorduk tamam da maaşsız çalışma teklifi geldiğine göre gerçekten hayat bitmiş" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada

Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı

Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
Otobüste 'Kart basmadın' kavgası! Şoförün kafasına yumruk darbeleri indirdi

Otobüste dehşet anları! Şoförün kafasına yumruk darbeleri indirdi
İş yerinden kasa çalan hırsızı, iç çamaşırındaki dışkı kalıntıları yakalattı

İş yerinden kasa çalan hırsızı, iç çamaşırındaki dışkı yakalattı
Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı

Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.