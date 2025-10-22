Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Bir vatandaş, iş ilanı sitelerinde karşılaştığı "ücretsiz destek olabilirim" paylaşımına tepki gösterdi. Yaşadığı şaşkınlığı video çekerek dile getiren vatandaş, "Artık iş değil, maaşsız çalışma teklifi geliyor" sözleriyle ekonomik durumu eleştirdi.

"ARTIK İŞ DEĞİL, ÜCRETSİZ DESTEK TEKLİFİ VAR"

Sosyal medyada gündem olan videoda bir kullanıcı, iş ilanı sitelerinde gördüğü paylaşımı eleştirerek, "Hayat bitmiş. Şöyle bir ilanla karşılaştım, artık ilan bile denemez. Biri demiş ki 'Size ücretsiz destek olabilirim.'" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN HAYAT BİTMİŞ"

Ekonomik şartların giderek zorlaştığını vurgulayan vatandaş "İş, staj falan arıyorduk tamam da maaşsız çalışma teklifi geldiğine göre gerçekten hayat bitmiş" şeklinde konuştu.