Gediz'de Gençlik Merkezi ve Tenis Kortu İnşaatı Hızla İlerliyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapımına başlanan Gençlik Merkezi ve Tenis Kortu inşaatı hızla ilerliyor. Gençlik Merkezi projesi, gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmayı ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Gediz Belediye Başkanı Akçadurak, inşaatı yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bu sene başında yapımına başlanan Gençlik Merkezi ve Tenis Kortu inşaatı hızla ilerliyor.

Gediz'de yaşayan gençler için serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yapımına başlanan Gençlik Merkezi projesi hızla ilerlerken, Başkan Akçadurak yatırımları yerinde incelemeye ve bilgi almaya devam ediyor.

Adnan Menderes Yaşam Parkı içerisinde bulunan inşaat alanını gezerek, yetkililerden bilgi alan Başkan Akçadurak; "İlçemizdeki gençlerimizin bilgi ve becerilerini artıracak eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında hoşça vakit geçirebilecekleri Gediz Gençlik Merkezi inşaatı devam ediyor. Gençliğe yapılan yatırımların geleceğe ışık tuttuğunun farkındayız. Bu çerçevede gençlerimizi önemsiyor, onların istekleri istikametinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

İncelemelere, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve Gediz Belediyesi Meclis üyeleri eşlik etti. - KÜTAHYA