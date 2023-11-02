Gediz'de Espit Mantarı Doğada Kendiliğinden Yetişiyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yağışlarla birlikte doğada kendiliğinden yetişen halk dilinde Espit olarak geçen, mantar sofraların vazgeçilmezi oldu.

Geçtiğimiz ay boyunca vatandaşlar boş oldukları tatil günlerinde dağ v e ormanlara giderek Espit topladı. Kimi vatandaş ise topladıkları mantarları pazaryerine getirerek kilosunu 100 TL'den satışa sundu.

Mantar toplayan Ali Demiray, "Her yıl İlkbahar ve sonbaharda yağışlardan dolayı ormanlarımızda çok lezzetli olan Espit mantarları çıkıyor. Bizde ormanlık alanlara giderek, hem stresimizi atıyor hem de bu mantarları topluyoruz. Topladığımız mantarları kendimiz de yiyoruz. Fazla olanları ise satıyoruz. Bu sene mantara doyduk. Rabbim bol bol verdi" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA