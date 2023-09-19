Gaziantep'te Çarpıp Kaçan Araç, Köpeğin Tedavi Edilmesine Neden Oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu sağ ön bacağında kırıklar oluşan köpek tedaviye alındı. Köpek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Köpek Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilecek.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bir aracın çarpması sonucu sağ ön bacağında kırıklar oluşan köpek tedaviye altına alındı.

Ağabey Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine,plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarpıp kaçtı. Bu sırada bölgede çalışma yapan belediye görevlileri yardımına koştukları köpeği, hayvan barınağına götürdü. Burada yapılan kontrolde köpeğin ön sağ ayaklarında kırıklar olduğu tespit edildi. Köpek ilk müdahale sonrası tedavisi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Köpek Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.