Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Kış Hazırlıkları Başladı

Güncelleme:
Gaziantep Hayvanat Bahçesi, havaların soğumasıyla birlikte hayvanların kışlık barınaklarına alınması ve aşılanma işlemlerinin yapıldığını açıkladı. Hayvanların sağlıklı beslenmeleri için kışlık gıda takviyelerine geçildiği belirtildi.

TÜRKİYE'nin en büyük, dünyanın ise 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde havaların soğumasıyla kış hazırlıkları başladı. Kışlık barınaklara alınan hayvanların aşılanmasıyla, enerjisi yüksek kışlık gıda takviyelerine de geçilip menüleri değiştirildi. Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, "Doğal yaşam parkı olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın ise 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda havaların soğumasıyla birlikte hazırlıklar başladı. Hayvanların rahat edebilmesi için kışlık barınakların tadilatları yapılıp ısıtma sistemleri kontrol edildi. Soğuk havalara karşı aşılama sistemleri de gerçekleştirilen hayvanların beslenmelerine de özen gösteriliyor.

'YILDA 5 MİLYON ZİYARETÇİ'

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, doğal yaşam alanı içinde 380 türden 8 bin hayvanın bulunduğunu ve hayvanların havaların soğumasıyla birlikte kışlık barınaklara alındığını söyledi. Hayvanların barınak ve beslenmelerine önem verdiklerini belirten Özsöyler, "Burası Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın ise 4'üncü büyük doğal yaşam parkı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Doğal Yaşam merkezimizi yılda yaklaşık 5 milyon insan ziyaret ediyor. Yaklaşan kış sebebiyle hayvanların kışlık barınakları tekrar dizayn edildi. Dezenfeksiyonlar yapıldı. Gerekli tadilatlar gerçekleştirildi. Buna bağlı olarak barınakların ısıtıcılarını tekrar gözden geçirdik. Şu anda kış ayı için barınaklarımız hazır hale getirildi ve hayvanlarımız bu barınaklara alınmaya başlandı, tam kapasite ısıtmalı olarak çalışıyor. Kışın yaklaşmış olması sebebiyle de artık kışlık menülere başlamış bulunmaktayız. Özellikle de soğuk havalarda hayvanlarımıza enerji verecek olan kuru üzüm, kuru incir, keçiboynuzu, vitamin ve mineral takviyelerine de başlamış bulunuyoruz. Kışa hazırız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
