Haberler ›› Yaşam ›› Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Galle Park'ta ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Galle Park'ta ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Yamaçtepe Mahallesi'nde Alleben Göleti yakınlarındaki Galle Park'a gelen vatandaşlar yürüyüş yaparken, çocuklar ise oyun alanlarında vakit geçirdi. Yaklaşık 190 bini yeşil alan olmak üzere 270 bin metrekarelik alan üzerine kurulu parkta, vatandaşlar temiz havanın tadını çıkardı. İçinde birçok ülkenin ve kültürün bahçesini barındıran parkta bazı ziyaretçiler bisiklet sürdü.