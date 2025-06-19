Evinin Önünde Gezmek İstiyor: Şengül Can'ın Tekerlekli Sandalye Hayali

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Antalya'nın Serik ilçesinde bedensel engelli yaşayan 55 yaşındaki Şengül Can, hayırseverlerin desteğiyle akülü tekerlekli sandalye almayı ve kendi başına evinin önünde gezmeyi istiyor. Ailesinin ekonomik zorlukları nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremiyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çocuk yaşta rahatsızlanarak bedensel engelli kalan Şengül Can (55) ailesiyle yaşadığı evde günlük ihtiyaçlarını kollarıyla sürünerek karşılamaya çalışıyor. Evden çıkamayan Şengül, en büyük hayalinin tekerlekli sandalyeyle kendi başına hareket edebilmek olduğunu söyledi.

Gebiz Mahallesi Sazak mevkisinde anne ve babasıyla yaşayan Şengül Can, 12 yaşındayken rahatsızlanarak, götürüldüğü hastanede yanlış iğne uygulaması sonrası bedensel engelli oldu. Ayak ve ellerinde işlev kaybı oluşan Şengül Can, kollarından destek alarak sürünüp evde ihtiyaçlarını giderebiliyor. 1 dönüm arazilerinde çiftçilik yapan anne ve babasıyla yaşayan Şengül Can, yaşamını evin içerisinde sürdürüyor. Ailesinin ekonomik durumunun iyi olmaması nedeniyle bu zamana kadar tekerlekli sandalye alamayan Şengül Can'ın en büyük hayali ise hayırseverlerin desteğiyle akülü tekerlekli sandalye alıp dışarıda kendi imkanlarıyla gezebilmek.

Kimseye muhtaç olmadan, evinin önünde akülü tekerlekli sandalye ile dışarıya çıkmayı çok istediğini anlatan Şengül Can, "Evimden çıkmak, tekerlekli sandalye ile kendi irademle dolaşmak istiyorum. Kimseye muhtaç olmadan evimin önünde gezmek bile bana yeter" dedi.

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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