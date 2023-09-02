Erzurum'da İş İnsanı Sebahattin Cellat'ın Cenazesi Defnedildi
İş insanı Abdurrezzak Cellat'ın abisi ve Erzurum AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Murat Cellat'ın amcası Sebahattin Cellat, beyin kanaması sonucu vefat etti. Cellat'ın cenazesi Narmanlı Camii'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
İş insanı Abdurrezzak Cellat'ın abisi ve Erzurum AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Murat Cellat'ın amcası Sebahattin Cellat, önceki gün geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etti.
İş Adamı Sebahattin Cellat'ın Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazına Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Muhammet Karaca, Vakur Alemdar, Hayati Özyılmaz, Zafer Medya Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak, iş adamı Bülent Yeltekin, Kadir Ovat, Taner Sırmacı, Cellat Ailesi, sevenleri ve eş dostları katıldı. Sebahattin Cellat'ın cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi. - ERZURUM