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Engelli Kız Çocukları Yamaç Paraşütü ile Uçuş Keyfi Yaşadı

Engelli Kız Çocukları Yamaç Paraşütü ile Uçuş Keyfi Yaşadı
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Erzincan'da yamaç paraşütü eğitimi alan 12 engelli kız çocuğu, sanal gerçeklik gözlüğü ile uçuş deneyimi yaşadı. Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ve Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü pilotlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

ERZİNCAN'da eğitmen pilotlar tarafından bilgilendirilen 12 engelli kız çocuğu, sanal gerçeklik gözlüğüyle yamaç paraşütü yapıp uçuş keyfi yaşadı.

Erzincan Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezindeki engelli bireylere yönelik yamaç paraşütü eğitimi verildi. Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü pilotlarının görev aldığı Ekşisu mesire alanındaki eğitimde engelli bireyler, pilotların yardımıyla kısa bir uçuş keyfi de yaşadı. Sanal gerçeklik gözlüğüyle yamaç paraşütü yapan çocuklar, ATV araçlarıyla mesire alanında tur attı. Özel bir turizm firmasına ait ATV'lerle gezen engelli bireyler, eğlenceli anlar yaşadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, "Engelliler Haftası, bizler de bugün engelsiz kızlarımız ile birlikte yamaç paraşütü etkinliğine geldik. Spor ile her engelin aşılacağını hem hissetmek hem de insanlara gösterebilmek için burada çok güzel bir atmosferde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Kızlarımız da bu konuda çok heyecanlı" dedi.

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü yamaç paraşütü eğitmeni Emre Aktepe, "Engelliler Haftası dolayısıyla özel arkadaşlarımız bu güzel alanda doğa da önce yer eğitimi yaptırdık. Sonra bir uçuş gerçekleştirdik. Şimdi sanal gerçeklik gözlüğü ile uçma keyfini yaşatıyoruz. Türkiye'nin ilklerinden. Erzincan sanal gerçeklik gözlüğü ile eğitim vermeye başladı. Bu teknolojiyi de özel arkadaşlarımıza yaşatıp bu güzel haftayı onlara güzel bir şekilde geçirtmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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