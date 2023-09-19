Elazığ'da 150 engelli birey kamp etkinliğinde bir araya geldi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen 4 günlük kamp etkinliğinde 150 engelli birey bir araya geldi. Etkinlikte ses sanatçıları da yer aldı ve engelli bireyler unutulmaz anlar yaşadı.

Elazığ'da 150 engelli birey, 4 günlük kamp etkinliğinde bir araya geldi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonu ve Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesinin destekleri ile 150 engelli birey Karayollarının kamp alanında 4 gün geçirdi. Ses sanatçılarının da katıldığı etkinlikte engelli bireyler ve aileleri birbirinden güzel parçalarla unutulmaz anlar yaşadı.

Burada konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, "Geleneksel hale getirdiğimiz özel bireylerimizle bir araya gelme etkinliğimizi bu sene de sürdürdük. İnşallah sonraki yıllarda daha büyük etkinliklerde bir araya geleceğiz. Güzel bireylere saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat da bu tür etkinliklerin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Fırat, "Aile ve Sosyal Hizmetler Elazığ İl Müdürlüğünün organizasyonu ile 150 engelli birey Karayolları kampında güzel bir 4 gün geçirdi. Ses sanatçılarının geldiği etkinlikte bizler ailelerimizle birlikte güzel zamanlar geçirdik. Özel gereksinimli bireylerin topluma adapte olması için bu tür çalışmaları destekliyoruz. Etkinlikte emeği geçenlere de teşekkür ederiz" diye konuştu. - ELAZIĞ