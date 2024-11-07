Ehliyetini 1 ocak 2025'e kadar yenilemeyenlere rekor ceza geliyor!

İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme süresini ilk olarak 31 Aralık 2022 olarak belirlemiş ancak yoğunluk nedeniyle bu süreyi 31 Aralık 2024'e kadar uzatmıştı. Yeniden düzenlenen bir duyuruyla İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan önce alınan ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihi 31 Aralık 2024'e kadar uzattı. Sürücülerin bu tarihi göz önünde bulundurarak ehliyetlerini yenilemeleri önemle vurgulandı.

Yenileme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi veya ALO 199 hattından randevu alınabiliyor. Gerekli evraklar ve ücretler tamamlandıktan sonra yenileme işlemleri gerçekleştirilecek.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştirecek kişiler için toplamda 15 TL ücret ödeniyor. Bu ücretler şu şekilde:

Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli: 225 TL

Sürücü belgesi harcı: 225 TL

Vakıf payı: 25 TL

YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

-Kimlik belgesi

-Sürücü sağlık raporu

-1 adet biyometrik fotoğraf

-Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

-Adli sicil belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca e-Devlet üzerinden temin edilebilir)

Kütahya ve Türkiye gündemi için sayfamızı takip edip sitemizi ziyaret edebilirsiniz.