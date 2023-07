Down Sendromlu Kızın Gelinlik Hayali Gerçek Oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan anne, Down sendromlu kızı için düğün organizasyonu düzenledi. Gelinlik giyen genç kız, orkestra eşliğinde dans etti ve gelin arabasıyla tur attı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Down sendromlu kızının gelinlik hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen anne kızı için düğün organizasyonu yaptı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan anne Sebahat Bakay, gelinlik hayali kuran Down sendromlu kızı Sibel Bakay için düğün organizasyonu yaptı. İlçedeki bir düğün salonunda komşuları ve yakınlarının katıldığı organizasyonda, gelinlik giyen 36 yaşındaki Down sendromlu Sibel Bakay orkestra eşliğinde dans etti. Yemek de verilen düğünde, davetliler Bakay'a para taktı. Öte yandan her şeyi dört dörtlük hazırlayan anne Bakay, kızı için özenle süslenen gelin arabasıyla ilçede tur attı.

2018'de hayatını kaybeden eşinin en büyük hayalinin kızı Sibel Bakay'ı gelinlikle görmek olduğunu söyleyen anne Sebahat Bakay, "Babası da görmek istiyordu ancak zamanı yetmedi. Ömrü yetmedi. Benim de içime sinmedi. Kardeşinin düğününde beyaz giydirdim ama yine de olmadı. En iyisi organizasyon yapmak istedik. Çok güzel oldu ama hem zor hem de kolay. 'Anne ben gelin olacağım ama senle beraber oynayacağım' diyordu" dedi.

Gelinlik giyme hayali gerçek olan Down sendromlu genç Sibel Bakay, düğün boyunca kardeşi Umut ile dans etti, akrabalarıyla oyunlar oynadı. - MANİSA