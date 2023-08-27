Depremzede çocuklar sualtıyla buluştu
Yaşam Haberleri
Hatay'da Sahil Güvenlik timi lise öğrencilerinden oluşan depremzedeler ile sualtı dalışı yaptı. Samandağ Havuzlu Koyda gerçekleşen etkinlikte çocuklar keyifli anlar yaşadı.
Depremzede çocuklar sualtıyla buluştu
HATAY - Hatay'da Sahil Güvenlik timi lise öğrencilerinden oluşan depremzedeler ile sualtı dalışı yaptı.
Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı bağlısı DEGAK Özel Timi-10 tarafından Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 13 kişilik depremzede çocuk, sualtı ile buluştu.
Samandağ Havuzlu Koyda gerçekleşen sualtı dalışı etkinliğinde çocuklar keyifli anlar yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Sahilli - Yaşam