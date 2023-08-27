Depremzede çocuğun doğum günü kutlaması konteyner kentte yapıldı

ADIYAMAN'da, depremzede Yakup-Nevin Tosun çiftinin kızları için hazırlamak istedikleri doğum günü kutlaması, konteyner kentte etkinliğe dönüştü. Çiftin diğer çocukları da düşünüp, yardım istediği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği doğum günü etkinliğine katılan yaklaşık 100 çocuk, doyasıya eğlendi.

?Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'da, Altınşehir Mahallesi'ndeki konteyner kentte yaşayan Yakup-Nevin Tosun çifti, çocukları Ebrar Feyza (4) için doğum günü kutlaması yapmaya karar verdi. Konteynerleri süslemek isteyen çift, diğer çocukların bu durumdan etkileneceğini düşünerek Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Bunun üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İnsani Yardım Vakfı'ndan (İHH) gelenler, konteyner kenti balonlarla süsledi. Palyaço ve müzik eşliğinde parti düzenleyen ekipler 100 çocuk için etkinlik düzenledi. Konteyner kentteki eğlencede doyasıya eğlenen çocuklara hediyeler de dağıtıldı.

'UMARIM DEPREMİN ETKİSİNDEN BİR NEBZE KURTULURLAR'

Depremin etkisini bir nebze de azaltmak için çocukları için doğum günü sürprizi düzenlemek istediklerini aktaran Nevin Tosun, diğer çocukları da düşünüp ilgililerle durumu paylaşmalarıyla bunun kocaman bir etkinliğe dönüştüğünü söyledi. Tosun, "İlk etapta kızımın doğum gününü kutlayacaktım. Yaşadığımız konteyner kenti süslemek istedik. Sonrasında diğer çocukların bu durumdan etkilenebileceğini düşünerek gerekli yerlere paylaştım. Amacımız böylesi bir etkinliği sadece kızlarımızla değil tüm çocuklarla kutlayıp çocukların yüzlerine bir tebessüm görebilmekti. Herkesi böylesi toplu programlar yapmaya davet ediyorum. Program ve organizasyonu devletimizin belirli kurumları ile iletişime geçerek daha geniş bir etkinliğe çevirip güzel vakit geçirdik. Tüm kurum ve kuruluşları bu tür organizasyonlara sahip çıkmaya davet ediyorum. Umarım bundan sonraki süreçlerde bu ve buna benzer programlar için ve çocuklarımızın depremin etkisinden bir nebzede kurtulmaları için bireysel olsa bile elimizden geleni yapmak için mücadele içinde olacağız" diye konuştu.