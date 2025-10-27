Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yılı İçin Dağa Tırmandılar

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde doğaseverler, Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Gelincikana zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı. 65 dağcı, Adem Kurt'u anmak amacıyla düzenlenen etkinlikte zor bir parkuru başarıyla tamamladı.

1) ZİRVEDE 'CUMHURİYET' COŞKUSU

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde doğaseverler, Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Sultan Dağları'nın en yüksek zirvesi 2647 rakımlı Gelincikana'ya tırmanıp Türk bayrağı açtı.

İlçede faaliyetlerini sürdüren Çay Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ÇAYDOS) üyeleri, gerçekleştirdikleri tırmanışla Cumhuriyetin 102'nci yılını kutladı ve Adem Kurt'u Anma etkinliği düzenledi. Kulüp üyesi 65 dağcı, Sultan Dağları ve Ege Bölgesi'nin en yüksek zirvesi olan Gelincikana'ya tırmandı. 13 kilometrelik zorlu parkurda antrenörler eşliğinde gerçekleşen tırmanışının ardından etkinliğe katılanlar zirvede Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Tırmanış hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Ali Demiral, "Yorucu ve heyecanlı bir etkinlik yaptık. Adem Kurt, Sultandağı Kırca beldesinde yaşamış, doğasever, dağcı, ömrünü dağlarda geçirmiş ve bölgede faaliyet gösteren doğa sporları kulüplerinin kurulmasında önderlik yapan bir sporcu. Ölümünün 10. yılında onu anmak ve Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yılını kutlamak için Gelikcikana zirvesine tırmandık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
