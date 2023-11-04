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Çanakkale'de Orman Yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, şiddetli fırtınanın etkisiyle hızla büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.