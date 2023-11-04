Çanakkale'de Orman Yangını
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, şiddetli fırtınanın etkisiyle hızla büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Gelibolu ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Şiddetli fırtınanın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan ekipler yoğun bir şekilde müdahale ediyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam