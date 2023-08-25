Çanakkale'de ağaçlık alanda yangın

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri, uçak ve helikopterler müdahale ediyor.