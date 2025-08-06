Bursa'da Amatör Balıkçı 40 Kilogramlık Yayın Balığı Yakaladı

Bursa'da Amatör Balıkçı 40 Kilogramlık Yayın Balığı Yakaladı
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Bursa'nın Çiçeközü Barajı'nda Nurettin Ergin, 160 santimetre uzunluğunda ve 40 kilogram ağırlığında bir yayın balığı yakaladı. Bu, Ergin'in tuttuğu en büyük balık oldu.

BURSA'da Çiçeközü Barajı'nda amatör balıkçı Nurettin Ergin'in otlatısan 160 santimetre boyunda 40 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

Trabzon'dan İnegöl'e akraba ziyareti için gelen Nurettin Ergin, balık tutmak için Yenişehir'de bulunan Çiçeközü Barajı'na gitti. Gece saatlerinde olta atan Ergin, yayın balığı yakaladı. Ergin, oltasına takılan 40 kilogram ağırlığında, 160 santimetre uzunluğundaki yayın balığını güçlükle sudan çıkardı. Ergin, bu kadar büyük bir balıkla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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