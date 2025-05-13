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Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

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Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın katıldığı bir davette oyuncu Burak Özçivit'e takındığı tavır sosyal medyada gündem oldu. Davette herkesle samimi bir şekilde kucaklaşan Ömer Kutluay, kendisine doğru yönelene Burak Özçivit ile yalnızca tokalaşmakla yetindi.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu ve genç basketbolcu Ömer Kutluay'ın katıldığı bir etkinlikte oyuncu Burak Özçivit'e karşı sergilediği tavır dikkatlerden kaçmadı.

HERKESE SARILDI, BURAK'I ES GEÇTİ

Karşılaştığı isimlerle samimi şekilde kucaklaşarak selamlaşan Ömer Kutluay'ın, kendisine doğru yönelen Burak Özçivit ile yalnızca tokalaşmakla yetinmesi sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı. Söz konusu görüntüler kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, taraflardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMehmet Erdem:

Boş haber.. Adam yerine koymuş o da saygısızlık etmiş.. Haberler.com kendine gel

Yorum Beğen117
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Haber YorumlarıNuri Sevinç:

yani?

Yorum Beğen89
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Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

çok hoş bir davranış değil mutlaka birileri bigün aynı konuma sokar

Yorum Beğen73
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Haber YorumlarıMuratsa:

ARMUT DİBİNE DÜŞER...

Yorum Beğen54
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Haber YorumlarıFirat Tas:

Sen sarıl admin çok üzüldüysen

Yorum Beğen35
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