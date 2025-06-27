Bordum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'da bir işletmede uygulanan fiyat tarifesi dudak uçuklattı. Yaz tatili için Bodrum'u seçen vatandaşlar yüksek fiyat uygulayan işletmelerden şikayetçi. Restoranda müşteriye gelen harcamaların görüntüsü sosyal medyada yayıldı.

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

Müşteriye 1 milyon 38 bin TL'lik hesap çıkarıldı. Hesapta yalnızca servis ücretinin 111 bin TL olması dikkat çekti. Bodrum'da yine mayıs ayında 20 kişilik bir grup gittikleri mekanda gecenin sonunda tam olarak 1 milyon 115 bin 510 TL'lik hesap ödemişti.

TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada vatandaşlar gelen hesaba çeşitli yorumda bulundu. Fiyata tepki olarak, 'nitelikli soygun, umarım mekana işlem uygulanır, adeta bir sıfır araba parası, çok zenginleri bile gece kara kara düşündürür' gibi yorumlar dikkat çekti.