Bordum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı

Bordum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı
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Bodrum'da bir işletmede müşterilere gelen hesap dudak uçuklattı. Lüks bir restoranda müşteriye kesilen 1 milyon 38 bin TL'lik hesap, sosyal medyada gündem oldu. Sadece servis ücreti 111 bin TL olarak işlendi.

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'da bir işletmede uygulanan fiyat tarifesi dudak uçuklattı. Yaz tatili için Bodrum'u seçen vatandaşlar yüksek fiyat uygulayan işletmelerden şikayetçi. Restoranda müşteriye gelen harcamaların görüntüsü sosyal medyada yayıldı.

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

Müşteriye 1 milyon 38 bin TL'lik hesap çıkarıldı. Hesapta yalnızca servis ücretinin 111 bin TL olması dikkat çekti. Bodrum'da yine mayıs ayında 20 kişilik bir grup gittikleri mekanda gecenin sonunda tam olarak 1 milyon 115 bin 510 TL'lik hesap ödemişti.

Bordum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı

TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada vatandaşlar gelen hesaba çeşitli yorumda bulundu. Fiyata tepki olarak, 'nitelikli soygun, umarım mekana işlem uygulanır, adeta bir sıfır araba parası, çok zenginleri bile gece kara kara düşündürür' gibi yorumlar dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Bu zamanda şoförün gidişine, terzinin dikişine, esnafın da geçirişine karışmayacaksın. Müşteri memnun ki öpülmeye gidiyor.

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Haber Yorumlarımithat yılmaz:

türkiyede olduğuna dair bir belirti bulamadım

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Haber YorumlarıKaya Kartalı:

Bu fiş heryerde dolaşıyor ama neden hiç Türkçe bir kelime yok bunun Bodruma ait olduğu şüpheli..

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Haber Yorumları7chr9jxb9b:

adamlar parayı yemeğe değil şaraba vermişler. onlar ne yaptıklarının farkındaydılar ve o para onlarda dokunmamıştır

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Haber YorumlarıCahi Savar:

Gitmeyin kardeşim bile bilr kazıklanmakta nasıl bir salaklıksa..

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