Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'da Skate Park açtı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ukdesinde olan, Bandırma Sahili dolgu alanında bulunan işlevini yitirmiş basketbol sahasını yeniden düzenleyerek Skate Park haline getirdi. Tribünlerinden çevre aydınlatmalarına kadar yenilenen alanda gençler, deniz manzaralı Skate Park'ta hem manzaranın hem de eğlencenin tadına varıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gençlere verdiği sözünü tuttu. Şehir merkezinde; Avlu Yaşam Merkezi ve Atatürk Parkı'nda gençlerin talebi üzerine Skate Park oluşturan Büyükşehir Belediyesi bu kez de Bandırmalı gençleri, Skate Park ile buluşturuyor. Bandırma'nın Hacıyusuf Mahallesi'nde bin 300 metrekare alanda bulunan işlevini yitirmiş eski basketbol sahasını Skate Park'a dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, tam donanımlı olarak gençlerin hizmetine sundu. Bandırma Sahili dolgu alanı üzerinde kurulan Skate Park'ta gençler hem manzaranın hem de eğlencenin tadına varıyor, deniz havası alarak temiz havada spor yapıyorlar. Kaykay, paten ve bisikletlilerin rahatlıkla kullanabileceği alan içerisinde; farklı boyutlarda Quater hızlanma rampaları, Flybox, Roll-inn de bulunuyor. Alanı kamera sistemiyle güvenli hale getiren Büyükşehir Belediyesi, eski tribünleri de yenileyerek gençlerin rahatlıkla dinlenebilmeleri sağlıyor. Ücretsiz wifi sistemi de kuran Büyükşehir Belediyesi, Skate Park'ın yakınında bulunan alanda aydınlatma ve peyzaj düzenleme çalışmaları da gerçekleştirdi.

Bandırma'da bir Skate Park oluşturulmasından dolayı Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkürlerini ileten gençler, mutluluklarını ifade etti. Daha önce Skate Park için Balıkesir merkez veya civar illere gittiklerini söyleyen gençler, Bandırma'da kendileri için büyük bir eksikliğin giderildiğini söylediler. - BALIKESİR