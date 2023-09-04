Ankara'da F-4 Parçası Otoparka Düştü: İşte O Anlar!

Ankara'da meydana gelen olayda F-4 parçası otoparka düştü ve 3 araçta maddi hasar oluştu. Can kaybı yaşanmazken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler olayın nasıl atlatıldığını gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklama yaptı.

Başlıkta okuduklarınız şaka değil! Gerçekten ilerleyen günlerde sahibinden F-4 hasarlı Toyota Corolla ilanı görebilirsiniz. Peki bu ilginç olay nasıl oldu? Ankara'da meydana gelen olayda can kaybı yaşanmadı fakat maddi hasar oluştu. O anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. İşte görüntüler ve detaylar…

F-4 parçası otoparka düştü: İşte o anlar!

Ankara'da yaşanan garip olay çevrede kısa süreli panik yaşattı. Mustafa Kemal Mahallesi, Anadolu Bulvarı bağlantısında bulunan otoparka düşen F-4 parçası otoparkta bulunan 3 araçta maddi hasara neden oldu. Parçanın düşüş anını videoya çeken vatandaşlar olayın ne kadar ucuz atlatıldığını gösterdi. 3 araçta oluşan maddi hasar dışında herhangi bir canlıya bir şey olmadı.

Mustafa Kemal mahallesi Anadolu bulvarı bağlantısında otopark alanına bir hava aracından parça düştü. pic.twitter.com/CXCMlCTvs8 — Ankara Trafik Radar (@ankara_cevirme) September 4, 2023

Konuyla ilgili MSB'den ilk açıklama geldi!

Ankara'da yaşanan olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir basın açıklamasında bulundu. Açıklama ise şöyle:

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir…