Adana'da Karaisalı Biberi Hasadı ve Salça Sezonu Başladı

ADANA'da yetişen tescilli Karaisalı biberinin hasadının başlamasıyla birlikte salça sezonu da açıldı. Tezgahlarda 18 TL'den satışa sunulan kırmızı biberler ayıklanıp temizlendikten sonra kurutularak salça yapılıyor.

Karaisalı ilçesinde yetişen ve ilçenin adını taşıyan tescilli Karaisalı biberi, geçen haftalarda hasat edilmeye başlandı. Özellikle salça yapımında tercih edilen Karaisalı biberi, pazar tezgahlarında bollaştı. Kilosu 18 liraya satılan biberler, ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınların bu yıl da gözdesi oldu. Çok sayıda kişi, çuvallarla satın aldıkları biberleri elde temizlemek yerine, biber çekim merkezine götürüp temizleterek salça yapmaya başladı. Bu sene hazır çekim merkezlerinin daha çok ilgi gösterildiğini söyleyen esnaf, makinelerin daha pratik olduğunu aktardı.

'BU SICAKTA BİBERLER DAHA ÇABUK KURUR'

Yaz sıcaklarının devam ettiği dönemde biberlerinin daha kolay kuruyacağını aktaran esnaf Yunus Sarı, "Bu sıcakta biberler daha güzel ve hemen kurur. Bu sayede vatandaşların işleri daha kolay olur. Geçtiğimiz sene ve bu sene arasında fark yok. Geçen sene ürünlerin kilosu 18-20 liraydı, bu sene de aynı. 3 sene önce biber 28-30 TL arası olduğu için fiyatlarda düşüş yaşanınca insanlar fazladan aldı" dedi.

'HEM BEREKETLİ HEM TEMİZ OLUYOR'

Her sene pazardan aldığı biberlerle salçasını yaptığını söyleyen Serpil Öden, "Kendimiz evde hijyenik bir şekilde yapıyoruz. Hem bereketli hem de temiz oluyor. Hazır fabrikasyon çekim yerlerinden çektiriyorum, balkonda kurutuyorum. Eskiden komşularla birlikte temizleyip, yıkıyorduk. O şekilde meşakkatli bir işti. Yaklaşık 7-8 yıldır bu sistem var. Leğen ve muşamba dedikleri havuzlarda ya çatıda ya da balkonlarda bu şekilde kışlıklarımızı hazırlıyoruz" diye konuştu.

MAKİNE ÇEKİMİ, MÜŞTERİLERE KOLAYLIK SAĞLIYOR

Yeni usul biber çekimi yaptıran esnaf Abdullah Sarıgül, "Müşterilerimiz biberleriyle birlikte buraya geldikten sonra makinelerimiz biberleri ayıklayıp temizliyor. Salça halinde eve götürüp daha kolaylık sağlamış oluyorlar. Biberler yukarıdan ikiye ayrılır daha sonra elenir. Ardından kadınlar tarafından sapları ve yaprakları seçildikten sonra salçalar bidonlara dökülür. Müşterilerimiz çatılarında 'gül kurusu' dediğimiz kurutmayı yaptıktan sonra işlem tamamlanır. Çekim ücreti kilo başı 8 TL. 100 kilo biber ortalama bir ailenin ihtiyacıdır, bu da 800 TL'ye tekabül ediyor" dedi.

Salçalık biberlerini makineye çektirmenin daha kolay olduğunu aktaran Veysel Beyazıtoğlu, "Salçalık biberlerimizi alıyoruz, çektirme merkezlerimize getiriyoruz. Biberleri çekip bidonlara koyuyorlar götürüp kurutuyoruz. Yemekler için güzel bir salça. Daha uygun daha pratik bu şekilde yapmak daha kolay oluyor" ifadelerini kullandı.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,