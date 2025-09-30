80 Yıllık Un Değirmeni Teknolojiye Yenik Düştü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bulunan 80 yıllık un değirmeni teknolojinin gelişmesiyle kullanılmaz hale geldi. Sahipleri de vefat edince bakımsız kalan değirmen zamana karşı direniyor.

Serik'e yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Haskızılören Mahallesi'ndeki 80 yıllık un değirmeni sahiplerinin vefatı ve gelişen teknolojinin ardından kaderine terk edilmiş duruma geldi. Yıllarca bölge halkının buğday öğütmeye geldiği değirmen şimdilerde atıl vaziyette zamana direnmeye çalışıyor. İlçede hizmet veren 3 benzerinden biri olan değirmenin kapısında Türk bayrağı ve Atatürk portresi ise dikkati çekiyor.

Bölge halkından Ali Akçakavak, "Köyümüzde 3 değirmen vardı. Bu değirmen de bunlardan biriydi. 3 muhtarlık tamamen bu değirmeni kullanırdık, buğdaylarımızı burada un haline getirirdik. Gelişen teknoloji ve değirmenin sahipleri ölünce yerlerine kimse bakmayınca değirmenler bir bir kapandı. Tarihi değirmenler yok olmaya başladı" dedi.

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,