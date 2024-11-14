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56 Yıldır Radyo Tamirciliği Yapan Mustafa Bektaş, Mesleğini Sürdürüyor

56 Yıldır Radyo Tamirciliği Yapan Mustafa Bektaş, Mesleğini Sürdürüyor
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Muğla'da 56 yıldır radyo tamirciliği yapan 69 yaşındaki Mustafa Bektaş, tarihi Arasta Çarşısı'ndaki 6 metrekarelik dükkanında gelişen teknolojiye rağmen mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Radyo tamirciliği mesleğinin kaybolmakta olduğunu belirten Bektaş, dükkanını kapatmamak için mücadele veriyor.

MUĞLA'da, çocukken başlayıp, 56 yıldır radyo tamirciliği yapan Mustafa Bektaş (69), gelişen teknolojiye ve zorluklara rağmen tarihi Arasta Çarşısı'ndaki 6 metrekarelik dükkanında ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası radyo tamircisi Mustafa Bektaş, tarihi Arasta Çarşısı'ndaki 6 metrekarelik dükkanında yıllara meydan okuyor. Bektaş, 13 yaşından bu yana radyo tamirciliği yapıyor. Radyo tamirciliğinin kaybolan meslekler arasına girdiğini belirten Mustafa Bektaş, Çırak yetişmiyor. Dededen, babadan ve anneden kalan 80 yıllık radyo, pikap ile makaralı teypleri tamir ediyorum. 47 yıldır tarihi Arasta Çarşısı'ndayım. Mesleği bırakırsam Muğla çok şey kaybedecek. Çarşının son radyo tamircisiyim. Elimden geldiğince mesleğimi devam ettireceğim dedi.

Eski radyolarda uzun ve kısa dalgalarda istasyon olmadığını belirten Bektaş, onlara FM kiti takarak dinlenebilir hale getiriyorum. Diğer türlü ancak biblo gibi kullanılır diye konuştu.

Haber - Kamera Cavit AKGÜN MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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