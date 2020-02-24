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Yaş 35, rekorlara devam

Juventus, dün akşam Serie A’nın 25. haftasında SPAL 2-1 mağlup ederek liderliğini bu hafta da korumayı garantiledi.

24.02.2020 08:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:14
Yaş 35, rekorlara devam

, dün akşam Serie A’nın 25. haftasında SPAL 2-1 mağlup ederek liderliğini bu hafta da korumayı garantiledi. Siyah-beyazlı ekibin golleri ve Aaron Ramsey’den geldi.

Ronaldo, dün attığı golle Serie A’da 21 maçta 20. golüne ulaştı ve bunun yanı sıra forma giydiği son 11 Serie A maçında da gol atmayı başarmış oldu. 35 yaşındaki Portekizli, böylelikle art arda 11 lig maçında fileleri bularak lig tarihinde bunu başaran üçüncü oyuncu olmayı başardı.

1994-1995 sezonunda Fiorentina forması giyen Gabriel Batistuta ve 2018-2019 sezonunda Sampdoria forması giyen Fabio Quagliarella, art arda 11 maçta en az bir gol atan diğer iki isim.

CR 7; Sassuolo, Lazio, Udinese, Sampdoria, Cagliari, Roma, Parma, Napoli, Fiorentina ve Verona maçlarının ardından SPAL filelerini de bulurken bu 11 maçta 64 şut çekti ve toplamda 16 gol attı. Ronaldo, önceki 10 Serie A maçında yalnızca dört gol bulabilmişti.

Juventus, bir sonraki lig maçında 1 Mart Pazar günü Türkiye saati ile 22:45’te Inter’i ağırlayacak. Ana itibariyle bir maç fazlasıyla Inter’in altı puan önünde bulunan Torino ekibi, o maçta Inter’i mağlup etmesi durumunda şampiyonluk yarışında başkent ekibi Lazio ekibiyle baş başa kalabilir.


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