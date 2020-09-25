Yarım asırdır gençlere boks öğretiyor

ÇANKIRI'da, 1968 yılında boksa başlayan Boks İl Temsilcisi Şefik Gümüş (70), ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde eden çok sayıda sporcu yetiştirilmesine öncülük etti.

ÇANKIRI'da, 1968 yılında boksa başlayan Boks İl Temsilcisi Şefik Gümüş (70), ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde eden çok sayıda sporcu yetiştirilmesine öncülük etti.

1975 yılında resmi olarak boks antrenörlüğüne başlayan evli ve 2 çocuk sahibi Şefik Gümüş, başarılarından dolayı 1977 yılında da Türkiye genelinde yılın antrenörü seçildi. Son 10 yıldır Çankırı Boks İl Temsilcisi olarak görev yapan Gümüş, 2017 yılında geçirdiği gırtlak kanseri ameliyatına kadar sporcularıyla birlikte antrenmanlara katılıyordu. Gümüş, bugün de sporcuların antrenmanlarını takip ederek onlara tecrübelerini aktarıyor. Binlerce gence boksu sevdiren Gümüş, bugüne kadar 1 dünya üçüncüsü, 2 Avrupa şampiyonu, 3 Avrupa üçüncüsü derecelerinin yanı sıra çok sayıda Türkiye dereceleri elde eden sporcuların yetiştirilmesine öncülük etti.

Şefik Gümüş, Çankırı'nın boksta önemli bir yeri olduğunu aktararak, Türkiye'nin dört bir yanında sporcu yetiştirdiğini söyledi. Yaşına rağmen dinç kalabilmesini spor yapmasına borçlu olduğunu belirten Gümüş, "Genç yaşta spora başlamak ve spor yapmak dinç kalmamızda en büyük etken. Bütün herkese sporun bütün branşlarında faaliyet göstermelerini tavsiye ederim. İlla boks olsun demiyorum. Diğer spor dallarıyla da ilgilendim. Gençlere tavsiyem; kafe ve diğer yerlerde olmak yerine spor yapmaları. Her bakımdan, sağlık, sosyal ve istikbal açısından çok faydalı bir olay. Bunun dışında başka bir şey düşünemiyorum. Ömrüm olduğu müddetçe sporda devam edeceğim. Yaşımı hiç düşünmüyorum. Salona girdiğimde sporcu gibi çalışıyorum" dedi.

2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Çankırı'da kampını sürdüren Türkiye Boks Milli Takımı'nın çalışmalarına da katılan Şefik Gümüş, sporcuları taktik ve teknik olarak iyi bulduğunu, olimpiyatlarda iyi dereceler elde edeceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI