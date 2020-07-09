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Yargıtay'ın kararına göre; gazeteciye iki kat izin hakkı ödenmesi için izninin kullandırılmamış olması gerekiyor

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin verdiği karar göre gazetecinin verilmeyen yıllık izin hakkının iki katı olarak ödenmesi için, gazetecinin yıllık izin talebinde bulunduğu halde işverenin bu izni kullandırmamış olması gerekecek.

Yargıtay'ın kararına göre; gazeteciye iki kat izin hakkı ödenmesi için izninin kullandırılmamış olması gerekiyor
09.07.2020 17:48 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:58

Yargıtay, gazetecileri yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Bundan böyle gazetecinin verilmeyen yıllık izin hakkının iki katı olarak ödenmesi için, gazetecinin yıllık izin talebinde bulunduğu halde işverenin bu izni kullandırmamış olması gerekecek.

"GAZETECİYE ÜCRET TOPLAMI İKİ KAT OLARAK ÖDENİR"

Gazeteciler Basın İş Kanunu'na tabi çalışıyor. Kanun'un 29. Maddesi şöyle: "Gazeteciye bu Kanun'un 21'inci maddesinde yazılı yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekununun üç katı kadar idarî para cezası verilir; ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenir."

"İZNİ KULLANMADIĞI VEYA ÜCRETİ ÖDENMEDİĞİ İSPAT ETMİŞ DEĞİL"

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre; karara konu olan olayda, gazetecinin izin istemeden izin ücretinin kullandırılmadığını iddia ederek bu ücreti talep etmesine ilişkin olarak dava açıldı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, "Davacı, çalışırken yıllık izin talebinde bulunmasına rağmen izin kullandırılmadığını veya izin verilmesine rağmen ücretinin ödenmediğini iddia ve ispat etmiş değildir. Bu nedenle 21. maddeye göre kullanılmayan izinlerin, 29. madde uyarınca iki katı alınarak hesaplanması Dairemiz uygulamasına göre hatalıdır" dedi.

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