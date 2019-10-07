Yargı reformu teklifi komisyonda

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "Bizim en önemli konularımızdan bir tanesi de gerçekten yargılamaların makul sürede bitmesi. Bu konuda da bakanlığımızın uygulamaya geçtiği yargıda süre uygulaması var." dedi.

07.10.2019 16:06
Yargı reformu teklifi komisyonda

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "Bizim en önemli konularımızdan bir tanesi de gerçekten yargılamaların makul sürede bitmesi. Bu konuda da bakanlığımızın uygulamaya geçtiği yargıda süre uygulaması var." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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