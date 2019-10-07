Yargı reformu teklifi komisyonda

07.10.2019 16:06

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "Bizim en önemli konularımızdan bir tanesi de gerçekten yargılamaların makul sürede bitmesi. Bu konuda da bakanlığımızın uygulamaya geçtiği yargıda süre uygulaması var." dedi.