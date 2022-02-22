Yaptırım kararları sonrası Putin'den tehdit gibi mesaj: Yaptırımlar olmaması dünyanın çıkarına

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı bölgeler Luhansk ve Donetsk'i resmen tanımasına dünyanın çeşitli ülkelerinden tepki geldi. Almanya, kararın ardından Rusya ile yürüttüğü Kuzey Akım 2 projesini durdururken, benzer bir hamle de İngiltere'den geldi. Başbakan Boris Johnson, "Putin'e diplomasi konusunda her şansı verdik, 5 Rus bankasını yaptırım listesine alıyoruz" dedi. Art arda yaptırımların ardından Putin'den de cevap gecikmedi.

"ENERJİDEKİ SORUNLAR ANCAK İŞ BİRLİĞİYLE ÇÖZÜLÜR"

Rusya'nın elinin güçlü olduğu enerji piyasası konusunda konuşan ve bu alanda küresel tıkanmalar olduğunu belirten Putin, "Bu kilit endüstrinin hızlı bir şekilde toparlanması etkin bir uluslararası iş birliği olmadan mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"YAPTIRIM OLMAMASI DÜNYA TOPLULUĞUNUN ÇIKARINADIR"

Putin, enerjide modernleşme sürecinin ise dengeli bir şekilde ilerlemesi gerektiğine işaret ederek, enerji dönüşümünün, bireysel oyuncuların çıkarlarını ilerletme aracına dönüşmemesinin, yaptırımlar veya başka kısıtlamalar kullanılmamasının dünya topluluğunun çıkarına olduğuna inandıklarını bildirdi.

"DOĞAL GAZA TALEP YÜKSEK, BİZ DE DAĞITMAK İSTİYORUZ"

Doğalgaza yönelik talebin son derece yüksek olduğunu belirten Putin, "Rusya ise LNG dahil olmak üzere bu ham maddenin dünya pazarlarına kesintisiz tedarikini sürdürmek, ilgili altyapıyı geliştirmek ve gaz sektöründeki yatırımları artırmak niyetindedir." ifadesini kullandı.