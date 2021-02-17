Yaptığı paylaşım gündem oldu! PSG'li Neymar, oynamadığı maçta ceza alabilir

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Paris Saint Germain forması giyen Neymar, sakatlığı sebebiyle oynayamadığı Barcelona maçı esnasında yaptığı paylaşım sebebiyle UEFA'dan ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya. Tartışmalı penaltı pozisyonu sonrasında yaptığı paylaşımı kısa süre içerisinde silen Brezilyalı yıldızın, UEFA tarafından iki maçtan men edilebileceği konuşuluyor.