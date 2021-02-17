Yaptığı paylaşım gündem oldu! PSG'li Neymar, oynamadığı maçta ceza alabilir
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Yaptığı paylaşım gündem oldu! PSG'li Neymar, oynamadığı maçta ceza alabilir

17.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:47

Paris Saint Germain forması giyen Neymar, sakatlığı sebebiyle oynayamadığı Barcelona maçı esnasında yaptığı paylaşım sebebiyle UEFA'dan ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya. Tartışmalı penaltı pozisyonu sonrasında yaptığı paylaşımı kısa süre içerisinde silen Brezilyalı yıldızın, UEFA tarafından iki maçtan men edilebileceği konuşuluyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Neymar, sakatlığı sebebiyle oynayamadığı Barcelona maçı esnasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle ceza alması gündeme geldi.

Brezilyalı oyuncu, takım arkadaşı Kurzawa'nın ceza sahası içindeki müdahalesinin ardından yerde kalan De Jong'un pozisyonuna penaltı çalınmasına öfkelenerek kişisel Twitter hesabından göndermede bulunmuştu.

"ŞAKA GİBİ PENALTI"

Yetenekli futbolcu, söz konusu tartışmalı pozisyonda karşılaşmanın hakemi Björn Kuipers'in penaltı kararı vermesini, "Şaka gibi penaltı" paylaşımıyla protesto etmişti. Dakikalar sonra sildiği bu paylaşımın Neymar'ın başına dert açabileceği ortaya çıktı.

Yaptığı paylaşım gündem oldu! PSG'li Neymar, oynamadığı maçta ceza alabilir
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