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Yapılandırma için son güne kalanlar saatlerce sıra bekledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Vergi ve borç yapılandırması imkanından faydalanmak isteyen ancak işini son güne bırakanlar, oluşan uzun kuyrukların erimesi için saatlerce sıra bekledi.

Vergi ve borç yapılandırması imkanından faydalanmak isteyen ancak işini son güne bırakanlar, oluşan uzun kuyrukların erimesi için saatlerce sıra bekledi.

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak isteyen ancak işini son güne bırakan vatandaşlar, başvuru süresinin dolmasına saatler kalan uzun kuyruklar oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yoğun talep üzerine 1 kez uzatılma yapılmasına rağmen, yine de başvurusunu son güne bırakanlar saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı. Zaman zaman sosyal mesafe kuralının da unutulduğu kuyruğun uzunluğu 100 metreyi buldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında binaya HES kodu ile alınan vatandaşlar işlemlerini yapabilirken, yaşanan so gün yoğunluğu mesainin son dakikalarına kadar devam etti.

Vergi dairesi önünde sıra bekleyen Musa Taşkın, maddi imkanlardan dolayı son günde geldiğini söyledi. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların çok yoğunluk oluşturduğunu belirten, Taşkın, "Şu anda bir arkadaştan borç aldım ve borcumu ödemek için geldim. Parasızlık tam iş olmadığından biraz da durumlar el vermediğinden geciktirdim. Para olsa taksitlendirmek yerine peşin öderim. Pandemi koşullarında geçimimizi zor sağlıyoruz. Günlük sürekli giderlerin çoğalması sebepliyle gecikmeler yaşanıyor. Burada çok yoğunluk var. Görüldüğü gibi arkamda da kuyruk oluştu" dedi. - DENİZLİ

Yapılandırma için son güne kalanlar saatlerce sıra bekledi

Yapılandırma için son güne kalanlar saatlerce sıra bekledi

Yapılandırma için son güne kalanlar saatlerce sıra bekledi

Yapılandırma için son güne kalanlar saatlerce sıra bekledi

Yapılandırma için son güne kalanlar saatlerce sıra bekledi

Yapılandırma için son güne kalanlar saatlerce sıra bekledi
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Borç yapılandırmasından yararlanmak için bugün son gün

Borç yapılandırmasından yararlanmak için bugün son gün
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