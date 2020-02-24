Yapı ruhsatları sayısı yarıya indi
TÜİK verilerine göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 48,3, yüzölçümü yüzde 52,4, değeri yüzde 43,8, daire sayısı yüzde 53,9 azaldı.
24.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:50
TÜİK verilerine göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 48,3, yüzölçümü yüzde 52,4, değeri yüzde 43,8, daire sayısı yüzde 53,9 azaldı.
Kaynak: Dunya.com