Yapı ruhsatları sayısı yarıya indi

24.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:50

TÜİK verilerine göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 48,3, yüzölçümü yüzde 52,4, değeri yüzde 43,8, daire sayısı yüzde 53,9 azaldı.