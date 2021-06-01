Yapı Kredi Bankası'nda iki Genel Müdür Yardımcısı görevinden ayrıldı
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Yapı Kredi Bankası'nda iki Genel Müdür Yardımcısı görevinden ayrıldı

Yapı Kredi Bankası'nda iki Genel Müdür Yardımcısı görevinden ayrıldı
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcıları Erhan Adalı ve Nurgün Eyüboğlu'nun genel müdür yardımcılığı görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcıları Erhan Adalı ve Nurgün Eyüboğlu'nun genel müdür yardımcılığı görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Yapı Kredi Bankası'nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bankamız Kurumsal, Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı ve Krediler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nurgün Eyüboğlu, 1 Haziran 2021 itibarıyla Bankamızdaki genel müdür yardımcılığı görevlerinden ayrılmıştır."

Öte yandan KAP'taki açıklamada, Adalı ve Eyüboğlu'nun yerine gelecek isimlere ilişkin bilgi yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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