YAPDER’den Çevikel’e ödül

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, kadının iş hayatında daha çok yer alması adına farkındalık oluşturmayı hedefleyen 'Girişimci Kadınlar Zirvesi 2019' organizasyonunun Fark Yaratanlar Kategorisinde başarı ödülü aldı.

02.11.2019 22:37
YAPDER’den Çevikel’e ödül

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, kadının iş hayatında daha çok yer alması adına farkındalık oluşturmayı hedefleyen 'Girişimci Kadınlar Zirvesi 2019' organizasyonunun Fark Yaratanlar Kategorisinde başarı ödülü aldı.

Kaynak: Dunya.com

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